Волгоград, , 13:45 — REGNUM С 1 по 11 сентября подтверждено 92 случая заражения коронавирусом у несовершеннолетних жителей Волгоградской области. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.

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В начале месяца на лечении в медицинских учреждениях Волгоградской области с подтверждённым диагнозом находилось 195 детей. К 11 сентября их количество снизилось до 130. В больницах с подозрением на инфекцию к этому часу наблюдаются 69 несовершеннолетних.

Известно, что закрыт на карантин один класс в школе №30 Волжского — у одного из учеников выявили коронавирус. Дети и девять педагогов перешли на дистанционный формат учёбы.

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