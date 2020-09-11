Омск, , 13:40 — REGNUM За последние сутки в Омской области коронавирус выявлен у 51 человека, за весь период — у 9830. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 сентября в областном минздраве.

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Выздоровели ещё 70 человек. Общее количество выздоровевших жителей региона — 7960.

В омских лабораториях проведено 449 872 исследования на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 сентября в Омской области коронавирус был выявлен у 9779 человек.

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