Лондон, , 13:39 — REGNUM Ubisoft анонсировала новую игру для устройств виртуальной реальности под названием AGOS: A Game of Space. Дебютный трейлер проекта был опубликован 10 сентября на официальном YouTube-канале компании.

В AGOS геймерам предстоит управлять кораблём с искусственным интеллектом, который везёт группу выживших землян на новую пригодную для жизни планету. Сообщается, что в игре будет восемь уникальных звёздных систем.

Релиз AGOS ожидается 28 октября 2020 года. Игра будет доступна в Uplay, Steam и Oculus.

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