Москва, , 13:39 — REGNUM Для того, чтобы не заболеть гриппом с приходом осенних холодов, необходимо, прежде всего, организовать профилактику острых респираторных вирусных заболеваний. Рекомендации, как сохранить здоровье, дали специалисты Министерства здравоохранения России.

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В первую очередь специалисты советую пройти вакцинация, которая, по их словам, является «самым эффективным способом защиты от инфицирования и тяжелого течения гриппа».

«Особенно это важно, учитывая особенности нынешнего эпидемического сезона, когда будут циркулировать штаммы, которые на протяжение многих лет не циркулировали в России. Это означает, что иммунитета к ним у населения нет», — пояснили в ведомстве.

Ещё один плюс иммунной защиты от гриппа — возможность избежать наложения коронавирусной инфекции.

Помимо вакцинации важную роль имеет и питание. Оно должно правильным, сбалансированным, содержащим достаточное количество витаминов.

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«Физическая активность, пребывание на свежем воздухе, частое проветривание помещений — также важны для поддержания и укрепления здоровья и иммунитета», — добавили в Минздраве.

Также специалисты советуют не пренебрегать ношением защитных масок в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает прихода в Россию трёх новых штаммов вируса гриппа, к которым ещё не выработан коллективный иммунитет. Поэтому медики считают, что вакцинация в этом эпидсезоне — самый действенный и безопасный способ защититься от гриппа и ОРВИ.

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