Киев, , 13:37 — REGNUM На Украине 640 силовиков болеют COVID-19. Об этом 11 сентября сообщила пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

«Всего за время пандемии выздоровели 1478 человек, летальных исходов — шесть», — сказано в сообщении.

За минувшие сутки в рядах ВСУ выявили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Четыре человека были госпитализированы, остальные находятся дома под наблюдением врачей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее у главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака подтвердилось заражение коронавирусом.

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