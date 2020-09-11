Салехард, , 13:34 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

Из них восемь новых случаев выявили среди вахтовых рабочих из других регионов.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 11 сентября зарегистрировано 13 944 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 129 человек, 95 пациентов с COVID-19 скончались.