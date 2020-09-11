Владимир, , 13:34 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 11 сентября зарегистрировано 199 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления был выписан 5651 пациент.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Владимирской области выявлены 33 новых носителя коронавируса