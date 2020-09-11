Москва, , 13:32 — REGNUM Незначительный рост числа заразившихся коронавирусом наблюдается в ряде регионов России, но система здравоохранения готова к этому. Об этом 11 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Мы действительно видим незначительный рост в некоторых регионах», — сказал Песков.

По его словам, это происходит потому, что «многие вернулись из поездок, начался учебный процесс», но вместе с тем «это не обвальный рост».

Представитель Кремля добавил, что вся система здравоохранения находится в повышенной «ковидной» готовности, что делает ситуацию не такой, как в начале пандемии.