Владимир, , 13:32 — REGNUM Во Владимирской области 11 сентября подтверждено 33 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области зарегистрированы 6647 носителей вируса. После выздоровления был выписан 5651 пациент, в том числе 17 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 199 человек.

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