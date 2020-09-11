Владимир, 11 сентября 2020, 13:32 — REGNUM Во Владимирской области 11 сентября подтверждено 33 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области зарегистрированы 6647 носителей вируса. После выздоровления был выписан 5651 пациент, в том числе 17 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 199 человек.
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