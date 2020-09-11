Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM В Ленинградской области началась прививочная кампания, которая в этом году должна охватить 60% жителей или более 1 млн ленинградцев. Об этом 11 сентября сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Лидия Буц, передает корреспондент ИА REGNUM.

По ее словам, первая партия вакцины для взрослых поступила в медучреждения региона на прошлой неделе. Ленобласть получила 179 230 доз «Совигрипп» и 76 820 доз «Флю М». Также регион получил еще 86 948 доз вакцины для детей. Вакцинация подрастающего поколения региона началась 11 сентября.

Как отметила спикер, в этом году Роспотребнадзор по Ленинградской области планирует охватить 1 млн 87 тысяч 510 человек вакцинацией от гриппа — это 60% населения региона.

Прививку можно поставить во всех лечебных учреждениях Ленинградской области, а также в 124 мобильных амбулаторных пунктах, которые работают в местах массового скопления людей.

По словам Лидии Буц, в настоящий момент «ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппа в регионе находится на низком уровне».