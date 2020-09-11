Майкоп, , 13:31 — REGNUM Бывший муниципальный служащий предстанет перед судом по делу о гибели пожилой женщины в результате обрушения общественной остановки в городе Майкопе. Экс-чиновнику предъявлено обвинение в халатности, сообщили ИА REGNUM 11 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Адыгее.

Напомним, 17 июня 2020 года остановочный павильон по улице Чкалова в Майкопе был сорван с креплений сильным ветром, в результате чего конструкция упала на стоящих там людей. Под ним оказалась 78-летняя пенсионерка, которая скончалась от полученных травм на месте происшествия. Повреждения также получили 21-летняя девушка и ребенок.

По данным следствия, обвиняемый в 2016—2017 годы руководил одним из муниципальных учреждений Майкопа и в его обязанности входило осуществление контроля и технического надзора за содержанием и ремонтом объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры. При этом он не уделил должного внимания качеству строительства указанной остановки общественного транспорта.

«Ненадлежащее исполнение обвиняемым возложенных на него обязанностей выразилось в несвоевременном выявлении нарушений, связанных с отсутствием проекта конструктивного устройства фундамента и с нарушением технологии монтажа, что повлекло в дальнейшем обрушение возведенной конструкции», — отметили в СК.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Как сообщало ИА REGNUM, по данному делу перед судом также предстанет индивидуальный предприниматель, установивший этот павильон.

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