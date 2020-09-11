Краснодар, , 13:19 — REGNUM 27 случаев заражения коронавирусом у детей подтверждено на территории Краснодарского края за период с 1 по 10 сентября. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию регионального оперативного штаба.

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По данным на 1 сентября сообщалось о 781 случае заражения коронавирусом среди детей за весь период пандемии. На 10 сентября число носителей коронавируса среди детей достигло 808 человек.

За последние сутки, по данным на 11 сентября, случаев заражения коронавирусом среди детей нет. Всего в регионе заражение коронавирусом подтверждено у 12 195 человек, 9787 из них выздоровели, 209 скончались.