Нью-Йорк, США, 11 сентября 2020, 13:16 — REGNUM Netflix показала, как будет выглядеть начальная заставка аниме-сериала Dragon's Dogma. Она была опубликована 10 сентября на официальном YouTube-канале сервиса.
Премьера Dragon's Dogma ожидается 17 сентября 2020 года. Сериал расскажет историю юноши, сердце которого похитил дракон.
Напомним, аниме-сериал Dragon Dogma создаётся на основе одноимённой ролевой игры. Её разработкой занималась японская компания Capcom.
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