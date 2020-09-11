Томск, 11 сентября 2020, 13:12 — REGNUM По состоянию на 11 сентября в Томской области выявлено 6264 носителя коронавируса, в том числе за последние сутки SARS-CoV-2 подтвердился у 61 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»
Выздоровели 5109 человек, в том числе 25 — за последние сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 10 сентября коронавирус был выявлен у 6203 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Томской области выявлено 56 новых носителей коронавируса
Читайте развитие сюжета: В Томской области умер ещё один пациент с COVID-19