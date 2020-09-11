Томск, , 13:12 — REGNUM По состоянию на 11 сентября в Томской области выявлено 6264 носителя коронавируса, в том числе за последние сутки SARS-CoV-2 подтвердился у 61 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

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Выздоровели 5109 человек, в том числе 25 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 10 сентября коронавирус был выявлен у 6203 человек.

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