Саратов, , 13:35 — REGNUM В Саратовской области еще одной жертвой коронавируса стала 64-летняя женщина. Информацию о летальном исходе пациентки подтвердили в региональном минздраве.

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Пациентка была госпитализирована с двусторонней субтотальной пневмонией. В госпитале она провела 17 суток, из них 10 — на аппарате искусственной вентиляции легких. Состояние здоровья женщины осложнялось развитием пневмоторакса, прогрессирующей дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом. Кроме этого, пожилая пациентка страдала артериальной гипертензией.

Таким образом, по данным на 11 сентября в Саратовской области от COVID-19 скончались с начала наблюдения 85 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области по состоянию на 11 сентября коронавирус подтвержден у 13 472 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 101 жителя региона. Выздоровели с начала пандемии 8747 человек, за сутки — 99 пациентов.

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