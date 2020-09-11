Волгоград, , 13:10 — REGNUM За минувшие сутки завершили лечение после коронавируса 207 жителей Волгоградской области. В больнице Волжского скончался мужчина, сообщили 11 сентября в региональном оперативном штабе.

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60-летний житель Среднеахтубинского района был доставлен бригадой скорой помощи в тяжёлом состоянии в местную ЦРБ. После обследования было принято решение госпитализировать его в третью клиническую больницу Волжского. У пациента болезнь развивалась молниеносно, имелись заболевания кроветворной системы.

Всего в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончалось 122 пациента. Завершили лечение выздоровлением 11 476 человек.