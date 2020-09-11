Новосибирск, , 13:07 — REGNUM Некоторые классы в новосибирских школах отправили на карантин из-за выявленных случаев заражения коронавирусом.

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По данным департамента образования города, случаи заражения выявлены среди учеников лицея № 126, лицея № 176, гимназии № 7 и 13, школ № 217, 207, 165, 13, 91, экономического лицея, пишут «НГС Новости».

При этом директор лицея № 176 Марина Корнева сообщила, что сейчас в образовательном учреждении нет закрытых классов. А в лицее № 126 ученики одного из старших классов ушли на карантин из-за ОРВИ. Директор гимназии №7 Любовь Калашникова уточнила, что у неё также нет классов, закрытых на карантин. Руководитель школы №217 Елена Тратьякова отметила, что из-за ОРВИ на неделю закрыли одиннадцатый класс. В школе №20, по словам руководства, все классы работают в обычном режиме.

Отметим, что по данным оперативного штаба, на утро сегодня, 11 сентября, в Новосибирской области выявлено 11 994 случаев заражения коронавирусом, их них 710 — дети.

«Госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом», — уточняет оперштаб.