Вашингтон, , 13:07 — REGNUM Apple подала встречный судебный иск на Epic Games. Компания утверждает, что разработчики Fortnite намеренно нарушили соглашение о сотрудничестве, сообщил портал Riot Pixels 10 сентября.

Теперь Apple требует от Epic Games возместить сумму комиссионных, покрыть затраты на юристов и закрыть платежную систему Epic Direct. Представители Apple заявляют, что создателей Fortnite интересует не свободная конкуренция, а личная выгода.

Напомним, судебное разбирательство между Epic Games и Apple идёт с августа 2020 года. Оно началось с того, что разработчики Fortnite решили обойти обязательную комиссию в магазине Apple Store.

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