Оренбург, , 13:08 — REGNUM В Оренбургской области с конца августа, согласно статданным оперштаба по борьбе с COVID-19, наблюдается спад случаев заражения коронавирусом среди детей в структуре выявленных ежедневных фактов.

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Так, с середины августа максимальное количество зараженных детей, выявленное за день приходится на 22 августа — 15,7% в структуре выявленных носителей SARS-CoV-2, 28 августа выявлено 11,6% детей, 30 августа 13,2%, 31 августа — 7,2%.

С начала сентября в статистике наблюдаются качели. Ежедневное число случаев заражения коронавирусом варьируется от 4,5 и до 8,8%. Максимум зафиксирован 6 сентября, а минимум — 10 сентября.

Напомним, в Оренбургской области на карантин по коронавирусу закрыли школу в селе Яман. О случаях заражения коронавирусом среди школьников не говорят. Карантин связан с тем, что ученики со второго по девяти класс ходили в местный ФАП на тубекулинодиагностику. Процедуру проводила медик, зараженная SARS-CoV-2. Контактировавших с ней детей отправили на карантин.

В Орске коронавирус выявлен у 18 школьников. Об этом сообщил глава города Василий Козупица. При этом он подчеркнул, что серьезную озабоченность вызывают родители, которые отправляют своих детей в школу, тогда как есть веские основания, чтобы дети остались дома. Такая безответственная позиция может привести к закрытию класса и в целом школы.

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