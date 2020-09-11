Элиста, , 13:07 — REGNUM В Республике Калмыкия 12 школьных классов переведены на дистанционное обучение в связи с выявленными случаями заражения коронавирусом среди детей. Об этом в Instagram сообщил главный санитарный врач республики Джангар Санджиев, передаёт ИА REGNUM.

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«На сегодняшний день в семи районах, в том числе в Элисте, в 14 школах зарегистрирована заболеваемость у 12 детей. В связи с этим 12 классов переведены на удалённый метод обучения. Количество заболевших учителей и технического персонала школ — 18. Их состояние не вызывает опасений, все они находятся на амбулаторном лечении», — сказал Санджиев.

ИА REGNUM напоминает, что в Республике Калмыкия за весь период пандемии COVID-19 перенесли около 500 детей.

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