Горно-Алтайск, , 13:00 — REGNUM Власти Республики Алтай объявили об очередном смягчении мер, принятых из-за угрозы распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято на заседании оперативного штаба.

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Так, предложено возобновить работу кинотеатрам при условии соблюдения требований Роспотребнадзора и загрузки залов не более чем на 50%. Жители также смогут посещать музеи группами менее пяти человек, а также бассейны.

При этом в регионе сохраняется обязательный масочный режим, а также запрет на проведение массовых мероприятий.

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