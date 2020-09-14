Москва, , 00:01 — REGNUM Начало учебного года, сопряженное с новыми правилами, вызвало раздражение у многих. Почему родители школьников подозревают, что министр просвещения Сергея Кравцов не знает, что реально твориться в школах, рассказывает автор ИА REGNUM Захар Степанов.

Дети в школе не могут соблюдать социальную дистанцию Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщили в Минпросвете, учебный год начался в штатном режиме, с исполнением всех предписаний Роспотребнадзора. Ведомство в курсе, что в ряде школ оказался затруднён вход в здание, «в связи с чем требуются активные меры со стороны региональных органов управления образованием». Иными словами — как добиться, чтобы перед дверьми школы не было толпы и давки, должны решать регионы. Главное, как подчеркнул Кравцов, нужно соблюсти все требования проходного режима и при этом не допустить скопления людей. Но как?

Не во всех школах есть просторные холлы. Не во всех школах помещение позволяет сохранить социальную дистанцию. Не говоря уж о том, что разведение потоков выглядит бессмыслицей и показухой, ведь дети и вне школы общаются друг с другом и вместе гуляют, а времени на выработку нормальных, не показушных правил было достаточно. Но сделано это не было. В итоге родители справедливо возмущаются, пишут в Минспросвет, звонят на горячую линию, бушуют в соцсетях ведомства. Будут ли они услышаны? Не факт. Пока что похоже, что дело кончится выговорами администрациям школ, но не реальным решением проблем.

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