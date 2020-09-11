Липецк, , 12:59 — REGNUM В Липецкой области 11 сентября подтверждено 33 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 5456 положительных тестов.

За весь период наблюдения 4875 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 27 — за последние сутки. 32 человека скончались.

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