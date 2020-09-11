Воронеж, , 12:58 — REGNUM Потребность образовательных учреждений Воронежской области по данным на 10 сентября закрыта на 66%. Об этом, как сообщили в пресс-службе облправительства, заявил на заседании оперштаба руководитель департамента образования, науки и молодежной политики области Олег Мосолов.

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Полностью обеспечить школы рециркуляторами планируется до конца сентября — они должны поступить в ряд районов области. В то же время потребность учреждений в бесконтактных термометрах, дозаторах, средствах дезинфекции и других расходных материалах закрыта почти на 100%. Мосолов уточнил, что департамент контролирует проведение утреннего фильтра в школах региона и исполнение санитарных рекомендаций. Также департамент запустил ежедневый динамический мониторинг каждой школы по фактам недопуска до занятий или отстранения заболевших учеников.

Как сообщало ИА REGNUM, на 10 сентября случаи заражения коронавируса были выявлены в десяти школах региона, на дистанционное обучение отправлены отдельные классы.