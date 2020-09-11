Элиста, , 12:55 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались три человека. Об этом ИА REGNUMсообщили в министерстве здравоохранения республики 11 сентября.

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 65 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

ИА REGNUMнапоминает, что в республике за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получил 91 человек.