Самара, , 13:00 — REGNUM В Самарской области для обследования крыш и фасадов домов применяют дрон. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, государственная жилищная инспекция (ГЖИ) региона обследует многоквартирные жилые дома с применением современных технологий. Ранее жители дома № 41 по ул. Владимирской в г. Самаре обратились в государственную жилищную инспекцию с сообщением о плохом состоянии крыши и межпанельных швов. Тогда сотрудники ГЖИ выдали управляющей компании соответствующее предписание. А 11 сентября было повторно произведено обследование фасада и кровли этого дома. В результате было установлено, что управляющая компания выполнила предписание и сделала ремонт.

По словам главного специалиста центрального управления жилищного надзора ГЖИ Самарской области Марий Пономарёвой, использование дрона очень облегчает работу сотрудников, поскольку сразу же видны все детали и есть понимание того, как управляющая компания исполнила предписание и устранила нарушения.

По словам главного инженера отдела материально-технического обеспечения ГЖИ Дмитрия Лукашова, дрон может работать на высоте до 500 метров. Его камера может делать такие снимки, на которых ни один даже самый маленький дефект не останется незамеченным.

Сообщается, что государственная жилищная инспекция Самарской области одной из первых в стране стала применять дроны в своей работе. Ежегодно дроны обследуют десятки зданий.