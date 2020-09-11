Великий Новгород, , 13:07 — REGNUM В Новгородской области второй день подряд отмечается суточный рост числа выздоровевших от COVID-19 — 31 человек при выявленных 29 заболевших. Об этом 11 сентября сообщили в региональном оперативном штабе. Сутками ранее в регионе были выписаны 40 вылечившихся жителей.

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Среди новых подтвержденных случаев заболевания 13 выявлены в Великом Новгороде, четыре в Боровичском, два в Валдайском и Шимском районах и по одному случаю в Новгородском, Холмском, Поддорском и Чудовском районах.

Всего с начала пандемии в области выявлено 4609 зараженных коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день из них 3825 человек выздоровели, 77 скончались.

За прошедшие сутки в Новгородской области проведено 1073 исследования, всего — 112 327. Под наблюдением продолжают находиться 2114 человек.

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