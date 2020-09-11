Тбилиси, , 12:58 — REGNUM Тбилисский суд 11 сентября вынес приговор в отношении лиц, подозреваемых в покушении на убийство Цотне Гамсахурдии, сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

По данным журналистов, Тато Гарибашвили и Георгий Силогашвили были признаны виновными в попытке умышленного убийства и приговорены к 15 годам лишения свободы.

Кроме того, за несообщение об этом преступлении Петре Купарадзе приговорен к четырем годам тюремного заключения, а Каха Чхетиани — к пяти.

Напомним, Цотне Гамсахурдия был ранен в декабре 2019 года в ходе потасовки в одном из кафе в Тбилиси. Его срочно госпитализировали и провели две операции на голове и в области груди. В июле 2020 года пострадавшего перевели на лечение в Германию.

Читайте ранее в этом сюжете: Сына экс-президента Грузии перевезли на лечение в Германию