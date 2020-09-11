Москва, , 12:48 — REGNUM В Москве 10 сентября коронавирус выявили у 698 человек, сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Число новых случаев заражения стало рекордным с 30 июня, когда в Москве было выявлено 745 носителей коронавируса.

Всего с начала эпидемии коронавирус в Москве выявили у 269 777 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в России выявили 5504 случая заражения коронавирусом. Всего с начала распространения коронавируса в стране выявили 1 051 874 случая заражения. От осложнений, вызванных COVID-19, скончались 18 тыс. человек, выздоровели — 868 тыс. Всего было проведено более 39,9 млн тестов на коронавирус.