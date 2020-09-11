Воронеж, , 12:48 — REGNUM Стойкий рост заболеваемости внебольничной пневмонией фиксируется в Воронежской области на протяжении последних шести недель. Об этом 10 сентября на заседании регионального оперативного штаба заявил руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин, сообщили в пресс-службе облправительства.

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Рост заболеваемости пневмониями составил почти два раза. С коронавирусом в больницах региона на данный момент находятся 1313 человек, под амбулаторным наблюдением медиков — 4733 человека. В 46,4% случаев источник заражения установить не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, в Воронежской области разворачивают коронавирусные койки, которые в августе, после снижения заболеваемости, свернули. Причина — существенный рост случаев заражения коронавирусом.