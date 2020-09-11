Черкесск, , 12:45 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии вновь ввели запрет на посещение кладбищ. С 11 сентября они будут открыты лишь для осуществления захоронений. Такое решение было принято 10 сентября в ходе совещания в мэрии Черкесска с участием рабочей группы по профилактике коронавируса на территории города.

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«На территории города будет приостановлена деятельность кладбищ и посещение их гражданами, за исключением мероприятий по погребению (захоронению)», — говорится в сообщении мэрии.

Напомним, на посещение кладбищ в Карачаево-Черкесии был веден запрет в апреле 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса. Вновь они были открыты лишь в июле, когда ситуация в республике по коронавирусу пошла на спад.

По данным федерального оперативного штаба, в последние недели в Карачаево-Черкесии эпидемическая ситуация по коронавирусу вновь ухудшилась, в связи с чем власти города Черкесска ввели, в частности, ограничения на численность участинков свадебных торжеств, похорон и поминок, которые организуются в кафе и других предприятиях общепита.