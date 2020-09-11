Москва, , 12:42 — REGNUM Предложение Дмитрия Медведева о введении минимального гарантированного дохода поддерживают 68% жителей России. Против 8%, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Больше всего же сторонников фиксированных ежемесячных выплат отмечено среди граждан с зарплатой от 80 тыс. руб. (74%). Также чаще об этом говорят женщины, чем мужчины — 70% против 65%.

В среднем в качестве минимального гарантированного дохода граждане хотели бы получать 28 тыс. 500 руб. В июне идею о введении базового дохода поддерживали 67%, но сумма была ниже — 25 тыс. руб. в месяц.

Опрос проведен 9—10 сентября 2020 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 340 населенных пунктах во всех округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил обсудить так называемую идею минимального гарантированного дохода граждан.

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