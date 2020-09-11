Москва, 11 сентября 2020, 12:41 — REGNUM В аэропорт «Домодедово» вернулся самолёт рейса Москва — Даламан (Турция) авиакомпании S7 Airlines, сообщает 11 сентября агентство «Москва».
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Инцидент произошёл рано утром, в 7:49 воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту.
«Для расследования причин произошедшего создана комиссия», — цитирует агентство представителя пресс-службы аэропорта «Домодедово».
СМИ приводит данные, появившиеся в сети, по которым лайнер мог столкнуться с птицами.
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