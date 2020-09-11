Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В Ростовской области открыто 18 лабораторий, специалисты которых проводят тесты на коронавирус. Это позволило увеличить число исследований в сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном пресс-центре 11 сентября.

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«Сейчас работает 18 лабораторий, и они увеличивают количество тестов», — уточнили в пресс-центре.

По последним данным, донскими лабораториями за сутки проведено 6 тыс. 192 теста на коронавирус. За весь период пандемии в Ростовской области проведено 573,8 тыс. исследований.

Напомним, что ранее в Ростовской области было открыто 13 лабораторий, тестирующих на SARS-CoV-2.