Рязань, , 12:41 — REGNUM За истекшие сутки 31 случай заражения коронавирусом подтверждён в Рязанской области, сообщили 11 сентября в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находится 141 пациент.

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Общее количество выявленных носителей коронавируса в Рязанской области достигло 7490. Ещё 33 положительных теста направлены на подтверждение. В тяжёлом состоянии в больницах 13 пациентов, из них пять человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За сутки выздоровело 23 человека, всего завершили лечение 6437 жителей.