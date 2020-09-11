Казань, , 12:35 — REGNUM Еще один летальный исход от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией подтвержден в Татарии 11 сентября. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: все ещё первая волна – все новости»

68-й жертвой коронавируса стала 88-летняя женщина. Пациентку госпитализировали с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией в инфекционное отделение Альметьевской центральной районной больницы. Состояние больной ухудшалось из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Причину смерти женщины установили в результате патологоанатомической экспертизы.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 11 сентября заражены коронавирусом 6787 жителей Татарии, за сутки инфицированы еще 26 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5602 человека, за сутки — 10 пациентов.

Читайте также: В Татарии выявили 26 новых носителей коронавируса