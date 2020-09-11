Ставрополь, , 12:36 — REGNUM Около 7% зарегистрированных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом нового типа в Ставропольском крае пришлось на детей: 934 из 13 тыс. 391. По данным на утро 11 сентября, из них выздоровели 848, сообщили в региональном минздраве.

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На сегодняшний день на Ставрополье переболели более 9,2 тыс. человек с COVID-19, свыше 1 тыс. пациентов все еще лечатся в стационаре. В тяжелом состоянии находятся 118 инфицированных, 25 из них поддерживаются аппаратами искусственной вентиляции легких. Летальным исходом за период пандемии заболевание завершилось в 263 случаях.

К настоящему времени на Ставрополье провели более 451 тыс. тестов на COVID-19. По данным минздрава, накануне, 10 сентября, в крае лаборатории выполнили более 5,4 тыс. исследований на коронавирус нового типа, а в среднем за последнюю неделю делается свыше 4,6 тестов в день. Охват тестированием составляет 166 человек на 100 тыс. населения.