Саратов, , 12:47 — REGNUM Досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов Саратовской областной думы и в органы местного самоуправления стартовало сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба регионального избиркома.

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В Балашовском, Романовском районах и в Саратове открылся 251 избирательный участок. На участках во время трехдневного голосования, с 11 по 13 сентября, можно исполнить гражданский долг с 8:00 до 20:00. По отдельному графику 11 и 12 сентября организовано голосование на придомовых участках, что позволит снизить риск распространения инфекций и максимально разгрузить участки.

Замещению по области подлежат 17 депутатских мандатов, в том числе 10 из них — в представительные органы в районах, четыре — в Саратовской гордуме, три мандата — в Саратовской областной думе.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области подсчитали количество заявлений о голосовании по месту нахождения в рамках процедуры «Мобильный избиратель», воспользоваться которой можно было для участия в дополнительных выборах депутатов Саратовской областной думы шестого созыва.

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