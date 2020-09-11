Гай, Оренбургская область, , 12:23 — REGNUM В Гайском городском округе после выборов депутатов горсовета шестого созыва в зданиях школ проведут дезинфекционные мероприятия. Санитарную обработку помещений, в которых размещают избирательные участки, проведут в ночь на 14 сентября, сообщает портал Гай.РФ.

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Стоит отметить, в Гайском городском округе завершается избирательная кампания по выборам депутатов горсовета. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в горизбиркоме, на 21 мандат претендует 46 кандидатов. В Гае работает 48 избирательных участков.

Напомним, в Оренбургской области 13 сентября завершится 461 избирательная кампания: выборы депутатов муниципальных образований, а также довыборы в Заксобрание по округу № 13.