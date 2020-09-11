Москва, , 12:10 — REGNUM Занос африканской чумы свиней в Германию может иметь очень серьёзные последствия не только для сельского хозяйства страны, но и создавать угрозу распространения заболевания для соседних государств. Об этом заявили в Россельхознадзоре 11 сентября.

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По словам заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова, речь идёт о таких странах как Франция. Испания и Португалия.

«Одновременно понемногу начинаем сочувствовать и нашим французским коллегам, поскольку теперь только Германия отделяет (или защищает) Францию (а за ней Испанию и Португалию) от АЧС», — сказал Власов.

Он подчеркнул, что занос инфекции в эти страны «точно доставит много проблем, так как в них вирус будет резервироваться не только на диких свиньях, но и на некоторых видах клещей орнитодорес.

Власов добавил, что в России таких насекомых нет, а вот «во Франции, Испании и Португалии они очень даже есть».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии подтвердили, что у мёртвого дикого кабана в Бранденбурге недалеко от границы с Польшей была обнаружена африканская чума свиней. Местные власти объявили карантин в 15-километровой зоне вокруг места обнаружения погибшего животного, а также ограничили перемещение сельскохозяйственных животных.