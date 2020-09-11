Москва, , 12:04 — REGNUM На сегодняшний день свое материальное положение большинство жителей России (60%) оценивают как среднее (60%). По данным ВЦИОМ, 26% дают негативную оценку, 14% — положительную.

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Вместе с тем своё будущее материальное положения видят стабильным 41% опрошенных. Они считают, что будут через год жить так же, как и сейчас. Улучшений ждут 24%, ухудшения — 25%.

При этом 33% граждан РФ заявили, что в целом деда в стране идут в правильном направлении, отчасти согласны с этим 37%. Не согласны 25% респондентов.

Опрос проведен 27 августа 2020 года. Опрошены по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало, целом удовлетворены жизнью и всё их устраивает 49% граждан РФ. Об обратном говорят 23%.

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