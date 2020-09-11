Киев, , 12:03 — REGNUM С начала сентября заболеваемость коронавирусом среди учителей и учеников школ Украины резко увеличилось, сообщила сегодня, 11 сентября, заместитель министра образования Любомира Мандзий.

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По информации Мандзий, за первые две недели обучения заболело около 130 педагогов и 168 учеников, кроме того, на самоизоляции находятся более 5,5 тыс. учителей и 115 классов.

Замминистра отметила, что самая большая «боль» директоров школ Украины заключается в том, что уже сейчас им некого ставить на замену, так как количество больных только увеличивается.

Чиновник призвала руководителей соответствующих структур, педагогов, родителей и учащихся отнестись с пониманием к нынешней «сложной ситуации» и делать все, что в силах каждого. В частности, заявила Мандзий, учителя могут научиться сочетать очное и дистанционное обучение.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки на Украине коронавирусом заболели 3144 человека (из них 206 детей), что является новым антирекордом страны. Госпитализировано 508 человек, за последние сутки зафиксировано 53 летальных случая.