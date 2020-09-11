Чита, , 12:00 — REGNUM Региональная служба по тарифам и ценообразованию зафиксировала 10% разницу между статистикой продаж алкогольной продукции в Забайкалье за август 2019 и 2020 годов. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора. В официальном сообщении подчёркивается также что в августе не действовали какие-то ограничительные меры на продажу алкоголя, влияющие на корректность сравнения.

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Ранее в Общественной палате Забайкальского края обсудили меры ограничений на продажу спиртного. Председатель Общественной палаты Забайкальского края Наталья Дроботушенко, открывая работу круглого стола, заметила, что на федеральном уровне вопросам алкоголизации в последнее время уделяется большое внимание.

В ряд федеральных законов внесены изменения, ужесточающие или вводящие запреты на розничную продажу алкогольной продукции. Расширены возможности субъектов Российской Федерации по самостоятельному введению дополнительных ограничений в сфере оборота алкогольной продукции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в первый месяц эпидемии SARS-CoV-2 в Забайкалье даже пошли на объявление сухого закона, правда полное ограничение на продажу алкоголя продержалось всего неделю.

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