Красноярск, , 11:59 — REGNUM В Красноярске не утихает скандал, связанный с историей о мальчике-инвалиде. По словам его матери Анастасии Смирновой, педагог предложила сделать классу два групповых фото — одно с её сыном, другое без. Эта информация вызвала волну негодования в Красноярске и за его пределами. В обстоятельствах этой истории сейчас разбирается прокуратура. Однако параллельно в интернете появились посты от лица родителей первоклассников, освещающие эту ситуацию с другой стороны.

Например, пользователь Евгения Костылюк и вовсе заявила о «хайпе» на ребёнке.

«Мы, родители 1 «А» класса, школы 133 г. Красноярска просим всех, кто нас услышит, восстановить справедливость!!! Сделайте репост, расскажите как все было на самом деле!» — призывает Костылюк.

Она утверждает, что о диагнозе мальчика-инвалида родители первоклассников узнали «из новостей, гораздо позднее 1 сентября»: его мать «в родительском чате не общалась, о сыне не рассказывала».

Во время обсуждения фотосессии в честь Дня знаний, которую планировали провести 3 сентября, Анастасия Смирнова якобы заявила, что они не будут фотографироваться.

На линейке 1 сентября многие родители «фотографировали своих детей на свои телефоны». На фотографии одного из родителей есть мальчик и его мать:

«Каждый родитель фотографировал только своего ребёнка! Никто не планировал общее фото, об этом даже не говорили!«

После линейки первоклассники зашли в школу на свой первый урок.

«После урока все дети вышли из школы, а мальчика В. и его маму мы не увидели. Они или остались в школе, или же вышли через другую дверь, к классу они не присоединились даже по прошествии 40 минут. <…> Кто-то из родителей предложил, не дожидаясь заказанной фотосессии, быстренько поставить деток и учителя для фотографирования, и каждый родитель сам сфотографировал класс так, как ему это было надо, на свой телефон. Спонтанное фото детей после первого урока», — утверждает автор поста, добавляя, что учитель после этого ушла в школу, а дети отправились по домам.

Евгения Костылюк считает, что в данной ситуации учителя оклеветали, а родители не должны были «бегать и уговаривать» мать мальчика сфотографироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о том, что в Красноярске учительница просила сделать фото класса без ребёнка-инвалида, вызвала огромный общественный резонанс. После этого мать мальчика опубликовала новый пост — в защиту педагога. Она написала, что эта история — не про учителя, а про проблемы инвалидов в целом.

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После этого прокуратура Красноярского края организовала проверку информации о нарушении прав первоклассника с ограниченными возможностями здоровья.

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