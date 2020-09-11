Кондопога, Карелия, , 12:01 — REGNUM В Республике Карелия 74 школьника в Кондопоге с сегодняшнего дня переведены на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса, это ученики двух классов школы № 3 и одного класса школы №7. Сообщил об этом 11 сентября глава региона Артур Парфенчиков.

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При этом глава региона отметил, что после окончания двухнедельного карантина все школьники вернутся к очной форме обучения.

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Всего за прошедшие сутки в регионе было выявлено 28 новых носителей SARS-CoV-2, в том числе шесть детей. В числе новых подтвержденных случаев коронавируса 15 выявлены в Петрозаводске, два в Кеми, по одному в Суоярви, в поселке Матросы Пряжинского района, в поселке Куликово Лахденпохского района. Еще восемь в Прионежском районе в селе Заозерье, в поселке Мелиоративный, в поселке Шуя и в СНТ «Верховье-2».

Всего с начала пандемии регионе COVID-19 заболели 3441 человек. На сегодняшний день 2727 человек выписаны, в том числе 32 за прошедшие сутки.

Всего в Карелии проведено 156 537 исследований, что на 1446 больше, чем сутками ранее. 943 человека находятся на карантине, за сутки их количество увеличилось на четыре человека, 12 человек находятся в местах обсервации. Также с начала пандемии в Карелии зарегистрировано 32 летальных исхода от коронавируса.

«Уровень смертности от COVID-19 в республике составляет 5,2 случая на 100 тысяч населения, в среднем по России этот показатель гораздо выше (12,5случая на 100 тысяч населения)», — пояснил Парфенчиков.

С 1 вареля 1240 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, в том числе пять за сутки. С учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода 75 человек умерли. За минувшие сутки зарегистрирован еще один летальный исход от внебольничной пневмонии: женщина 1939 года рождения с сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и патологией эндокринной системы, тест на коронавирус у нее был отрицательный.