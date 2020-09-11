Белгород, , 12:10 — REGNUM Бесплатно получить новую профессию могут жители Белгородской области, пострадавшие от последствий распространения коронавируса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Обучение будет походить на базе 15 образовательных учреждений и пяти интернет-площадках.

Белгородская область приняла участие в федеральной программе по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан, пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции, соответствующее постановление подписал губернатор Евгений Савченко. На бесплатное переобучение могут рассчитывать лица, находящиеся под риском увольнения, выпускники образовательных организаций 2020 года и те, кто ищут работу с 1 марта через государственные центры занятости. На базе 15 профессиональных образовательных организаций региона возможно обучение по 20 компетенциям, ещё пять направлений доступны в интернете в федеральных центрах обучения.

«Региональным оператором программы в Белгородской области определено Региональное агентство развития квалификаций. В программе могут принимать участие лица, которые не проходили обучение за счёт бюджетных средств по программам профессионального обучения или дополнительного профессионального образования в течение 2020 года», — уточнили в правительстве.

После обучения слушатели сдадут демонстрационный экзамен и получат документ о квалификации.

По данным Росстата, с марта по июль 2020 года количество безработных в Белгородской области увеличилось на 10 тысяч человек и составило 42,8 тысяч человек. Уровень безработицы — 5,1%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белгородской области с марта работу потеряли свыше 10 тысяч человек