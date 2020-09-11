Тбилиси, , 11:57 — REGNUM Лидер грузинской партии «Закон и справедливость», недавно вошедшей в оппозиционный блок «Стратегия Строителя», Тако Чарквиани заразилась коронавирусом. Об этом она 11 сентября сообщила «Общественному телевидению».

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«Последние три дня я кашляю, у меня температура 37,2 — 37,3. Я сама обратилась к специалистам, когда у меня проявились симптомы», — сообщила Чарквиани.

Она также рассказала, что SARS-CoV-2 выявили у ее мужа. По мнению лидера партии, заразиться она могла от депутата парламента Грузии Левана Гогичаишвили. Как отметила Чарквиани, недавно во время съемок передачи на одном из телеканалов ей прикрепили микрофон, который до этого был у Гогичаишвили.

Напомним, о том, что у Гогичаишвили выявили коронавирусную инфекцию, стало известно 10 сентября. В парламенте сообщили, что общавшихся с ним после 5 сентября депутатов отправили в изоляцию.

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