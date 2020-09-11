Казань, , 12:41 — REGNUM На избирательных участках в вузах и школах Татарии потоки голосующих и учащихся не пересекаются. Эти меры предусмотрены в целях безопасности. Об этом рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

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С его слов, избирательные участки располагаются в 648 школах, плюс вузы. В образовательных учреждениях руководством организованы не пересекающиеся потоки школьников и избирателей. Школы и вузы, несмотря на внесенные изменения, работают в штатном режиме, отметил Кондратьев.

ИА REGNUM напоминает, министерство просвещения России не направляло в регионы общих инструкций по организации учебного процесса 11 сентября, в один из дней голосования. Местные власти решают эту проблему по своему усмотрению.

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