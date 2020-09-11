Санкт-Петербург, , 12:11 — REGNUM В Ленинградской области с января по сентябрь 2020 года было введено более 1,3 млн квадратных метров жилой площади. Помимо этого, строительство ведется на 587 строительных площадках, общей площадью возводимого жилья — 8 млн кв.м. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 сентября заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, в регионе сформирован мощный строительный кластер, который без существенных сложностей пережил карантинный период. Однако одной из основных задач в строительстве сейчас является поддержка комплекса и ликвидация разрыва между строительством жилья и социальных объектов.

«Администрация региона является крупным заказчиком строительства социальных объектов: всего за последние пять лет в рамках адресной инвестиционной программы за счёт средств областного бюджета введено в эксплуатацию 157 социальных объектов. Из них 66 детских садов, 26 школ, 27 объектов спорта, 29 объектов здравоохранения», — сказал он.

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