Фриско, США, , 11:40 — REGNUM Состоялся релиз дополнения Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck для игры Borderlands 3. Финальный трейлер с демонстрацией нового контента опубликовали 10 сентября на официальном YouTube-канале проекта.

В дополнении Psycho Krieg and the Fantastic Fustercluck искателям Хранилища предстоит отправиться в разум безумца Крига. Путешествуя по его подсознанию, герои постараются узнать секрет всех психов Пандоры.

Напомним, Borderlands 3 — это «ролевой шутер» от студии Gearbox Software. Его релиз состоялся осенью 2019 года, а сейчас разработчики продолжают работать над новыми дополнениями.

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